Песков заявил о потенциале для перезапуска экономических отношений РФ и США

Между Россией и США есть потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, с помощью которого бизнес обеих стран получил бы большую прибыль. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что введеные против России американские санкции незаконны и вредят предпринимателям обеих стран. На вопрос о том, могут ли США быть исключены из списка недружественных стран, он ответил: «Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма. Гсударство является недружественным до тех пор, пока предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны. После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка».

Лусине Баласян