В Казани мошенники под видом ФСБ похитили у пенсионера 4,6 млн рублей

В Казани мошенники похитили у 76-летнего жителя Казани свыше 4,6 млн руб, представившись сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Пенсионер под предлогом остановки незаконного снятия денег с банковской карты передал деньги двум курьерам в течение двух дней. Сначала он отдал 1,5 млн руб. одному курьеру, а на следующий день — более 3,1 млн руб. другому.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ново-Савиновского района Казани.

Анар Зейналов