Мэрия требует сноса двух газетных киосков в микрорайоне Ипподромный

Администрация Индустриального района Перми обратилась в суд с двумя исками о демонтаже киосков на ул. Мира, 87 и 89.

Торговый павильон на ул. Мира, 87, расположен на участке многоквартирного жилого дома площадью 2,2 тыс. кв. м. Ответчиками по этому делу являются ООО «Пресса» и компания застройщика «Родонит-Инвест» — ООО СЗ «Родонит-Инвест» (владелец Наталия Ярославцева). Истец ходатайствовал о введении обеспечительных мер в виде запрета «Прессе» и СЗ «Родонит-Инвест» распоряжаться некапитальным сооружением и перемещать его в границах участка. Суд во введении обеспечения отказал.

Заявление администрации Индустриального района, касающееся демонтажа киоска на ул. Мира, 89, адресовано, помимо ООО «Пресса», также ИП Наталье Лазуковой. Предприниматель занимается розничной торговлей в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией. Спорный павильон расположен на участке 8 кв. м, предназначенном для киосков «Роспечати». По этому разбирательству суд частично удовлетворил заявление об обеспечительных мерах, запретив Наталье Лазуковой распоряжаться нестационарным торговым объектом до вступления в силу судебного решения.