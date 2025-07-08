В Тольятти взыскивают компенсацию матери пострадавшего от взрыва работника

Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению пенсионерки о нарушении трудовых прав ее сына со стороны работодателя. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что 38-летний сын заявительницы работал слесарем механосборочных работ на одном из предприятий города, но по указанию руководства выполнял погрузочно-разгрузочные работы.

Во время откачки пролива азотной кислоты произошел взрыв кубовой емкости. Мужчина получил закрытые и оскольчатые переломы, рваные раны, ушиб головного мозга и другие травмы. Ему были установлены II группа инвалидности и 70-процентная утрата трудоспособности.

Расследование показало, что причиной произошедшего стала неудовлетворительная организация работодателем рабочего процесса. С него была взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб.

«В своем заявлении пенсионерка пояснила, что ее сын находился на стационарном лечении более трех месяцев, ему проведено 9 операций, он лишен возможности жить полноценной жизнью, а она до сих пор сопровождает его на все реабилитационные мероприятия»,— заявили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании с работодателя компенсации морального вреда матери пострадавшего.

Алексей Алексеев