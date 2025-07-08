«Биннофарм групп» разместила в третий раз за год облигации на сумму 2 млрд руб.

Фармацевтическая компания «Биннофарм групп» (владеет курганским заводом «Синтез») разместила третий выпуск облигаций в 2025 году. Объем составил 2 млрд руб. при максимальной ставке купона на уровне 19,5%, с ежемесячной выплатой, сообщает пресс-служба компании.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям серии 001P-06 кредитный рейтинг на уровне ruA(EXP), что демонстрирует стабильное финансовое положение компании и высокую степень надежности в исполнении обязательств перед инвесторами.

Привлеченные средства станут частью инвестиций в крупные проекты компании, такие как запуск производства препаратов на основе моноклональных антител, строительство крупного фармацевтического склада на Урале.

Во втором полугодии «Биннофарм групп» планирует продолжать оптимизацию кредитного портфеля на основании наиболее эффективных финансовых инструментов.