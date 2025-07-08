МТС начинает разрабатывать мобильные игры для Telegram

МТС (MOEX: MTSS) запустил центр для разработки видеоигр. Первые проекты выйдут на платформе Telegram Mini Apps, позже оператор начнет публиковать свои игры и в магазинах мобильных приложений. Об этом РБК сообщили в самой компании.

Первая игра МТС будет называться «Киба». Она будет включать в себя пять казуальных мини-игр для детей до 12 лет. Следующий проект, который также сначала выйдет для Telegram, а затем будет опубликован в цифровых магазинах, будет ориентирован уже на взрослую аудиторию, сообщил руководитель центра Альберт Гиновкер. Других подробностей о проектах не приводится.

В МТС решили создавать игры для Telegram из-за высокой популярности площадки у детей — на мессенджер приходится 18% всего времени, которая аудитория от семи до 11 лет проводит в мобильных приложениях, следует из данных Mediascope. В МТС также отметили, что срок запуска проектов для мессенджера ограничивается всего несколькими месяцами. Это гораздо быстрее, чем заниматься размещением игр в цифровых магазинах, рассказали в компании.