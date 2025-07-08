Экс-оператор Кунгурской ледяной пещеры не смог оспорить решение минимущества

Арбитражный суд Пермского края отказал ООО «Сталагмит-Экскурс» (до июня 2025 года компания была оператором Кунгурской ледяной пещеры) в иске к министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Как сообщает «В курсе.ру», общество оспаривало отказ минимущества в утверждении схемы земельного участка над пещерой, который арендует «Сталагмит-Экскурс». Так, компания просила разделить землю на участок непосредственно перед входом в пещеру и остальную территорию площадью 4,5 тыс. кв. м.

Министерство в утверждении такой схемы отказало, сославшись на нарушение земельного законодательства. Ответчик отметил также, что Роснедра отозвали у ООО «Сталагмит-Экскурс» лицензию на право пользования недрами. 26 июня текущего года минимущество, в свою очередь, обратилось в суд с иском о расторжении договора аренды участка.