Самарская область заняла девятое место среди регионов РФ по эффективности реализации промполитики

По итогам прошлого года Самарская область вошла в первую десятку регионов РФ по эффективности реализации промполитики, заняв девятое место. Итоги работы региональных команд в 2024 году озвучили на международной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге, сообщает региональное минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что Самарская область улучшила свои позиции — в 2023 году регион занимал 14-ое место в общем списке субъектов РФ.

Рейтинг Минпромторга России оценивает регионы по шести направлениям: экономическое развитие, взаимодействие с промышленным комплексом, меры господдержки, развитие промышленной инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, популяризация промышленности и промпродукции.

Руфия Кутляева