На площадях, которые ранее занимал гипермаркет OBI в казанском ТРЦ «Мега», разместятся фитнес-центр, магазин мебели и детский развлекательный центр. Первое открытие намечено на конец 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу торгово-развлекательного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие площади OBI в казанской «Меге» займут три арендатора

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывшие площади OBI в казанской «Меге» займут три арендатора

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что новые арендаторы «усилят детский развлекательный и спортивный кластеры, а также категорию товаров для дома». Фитнес-центр одной из сетей планируется открыть в конце 2025 года, магазин мебели и детский развлекательный центр — позднее. Кроме того, в партнерстве с «Мегамаркетом», занимающим пространство бывшей IKEA, «Мега» разрабатывает новую бизнес-модель, объединяющую онлайн и офлайн торговлю.

OBI работал в казанской «Меге» с 2005 года, занимая свыше 23 тыс. кв. м, а в ноябре 2021 года переехал в отдельное здание площадью 12,6 тыс. кв. м.

Анар Зейналов