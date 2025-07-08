В Оренбуржье создана карта публичных точек Wi-Fi

Жители Оренбуржья теперь могут найти бесплатные точки Wi-Fi на геоинформационном портале региона. Он создан в связи с ограничением скорости мобильного интернета в регионе. Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На портале нужно выбрать вкладку «связь» или Wi-Fi, где доступна карта с местоположением всех публичных точек доступа. Также можно скачать список этих точек.

Для подключения к публичным точкам Wi-Fi необходимо пройти идентификацию в соответствии с требованиями российского законодательства. Это можно сделать через подтверждение номера телефона, получение кода по SMS или авторизацию на портале «Госуслуги».

Георгий Портнов