В Оренбурге трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В полицию Оренбурга поступила информация из больницы о госпитализации с множественными травмами трехлетней девочки. Об этом сообщили сегодня в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Полицейские со слов матери ребенка установили, что ее дочь осталась в комнате без присмотра. Девочка облокотилась на москитную сетку, крепления которой не выдержали, и ребенок выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев