В Уфе без воды остались 10 многоквартирных домов

В Калининском районе без горячей воды остались семь жилых домов, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города. Речь идет о домах 13, 13/1, 15, 17 на улице Машиностроителей, доме 4, 8 на Коммунаров и доме 95 на Первомайской. Ремонтные работы проводятся сотрудники ООО «БашРТС».

Холодную воду отключили в домах 2 и 4 на улице Антонова. Проблему устранят сотрудники ОАО «УЖХ Советского района».

Без горячей воды остался дом 34 на Донского (Орджоникидзевский район). Ремонтные работы проводят работники ООО «БашРТС».

Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.

Венера Хисамова