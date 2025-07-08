Макаронная фабрика «Стойленской нивы» в Старом Осколе сменила собственика

Федеральная антимонопольная служба одобрила готовящуюся сделку по передаче 100% долей староосколького ООО «Макаронная фабрика» (ООО «МФ», Белгородская область, выпускает муку и макаронные изделия под брендом «Славна») структуре агрохолдинга «Стойленская нива» Олега Цгоева и Андрея Силецкого. Это следует из публикации на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Московское ООО «МК-холдинг» (подконтрольно «Стойленской ниве») получило разрешение на приобретение ООО «МФ» у действующего собственника ООО «РК-инвест». В ФАС отметили, что реализация сделки «не приведет к ограничению конкуренции на рынке макаронных изделий». В агрохолдинге «Ъ-Черноземье» уточнили, что сделка является отражением «внутрикорпоративных процессов», запущенных с целью «реструктуризации» «Стойленской нивы».

Фактически агрохолдинг владел макаронной фабрикой с весны 2019 года, однако не напрямую, а через сложную цепочку бенефициаров. В 2019-м прежнее юрлицо предприятия ООО «Старооскольская макаронная фабрика» (входило в холдинг «Белстар-агро» Григория Федюкова), находившееся в процедуре банкротства, по итогам торгов заключило договор о продаже своих активов ООО «Петрол-резерв». За 86,3 млн руб. покупатель получил 30 тыс. кв. м земли, склад на 2,4 тыс. кв. м, здание фабрики на 1,3 тыс. кв. м, газопроводы, дороги, системы водоснабжения и канализации, электросети, автомобили и оборудование. После этого «Петрол-резерв» переименовали в ООО «МФ». В конце 2019-го ООО «Старооскольская макаронная фабрика» было ликвидировано по определению арбитража о завершении конкурсного производства.

До 2020 года, согласно ЕГРЮЛ, в составе учредителей «МФ» был владелец «Стойленской нивы» Олег Цгоев. Затем он передал свои 99% смоленскому ООО «РК-инвест» и 1% — Елене Смирновой. Несмотря на это, в последующие годы на официальном сайте «Стойленской нивы» продолжали выходить обновления о деятельности макаронной фабрики в Старом Осколе и ее торговой марке «Славна».

По данным Rusprofile, ООО «МФ» было учреждено в Старом Осколе Белгородской области в мае 2015 года. Основной вид деятельности — производство макаронных изделий. Генеральный директор — Олег Черемисинов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Конечным бенефициаром компании является Елена Смирнова. 1% ООО принадлежит ей напрямую и 99% через ООО «РК-инвест» (основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги). Госпоже Смирновой также принадлежат 75% местного ООО «Осколхлеб-плюс», которое занимается торговлей домашними животными и кормами для них. Еще 25% у ООО «ТД "Оскольская мука"», конечным бенефициаром которого является ООО «МК-холдинг». По итогам 2024 года ООО «МФ» получило выручку в 564 млн руб. и чистую прибыль в 2,8 млн руб. ООО «МК-холдинг» было зарегистрировано в Москве в феврале 2003 года. Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 99% компании «МК-Холдинга» через ООО «Тройка инвест» контролирует управляющий ООО «АПК "Стойленская нива"» Андрей Силецкий. Оставшийся 1% — у ООО «АПК "Стойленская нива"». 2024 год «МК-холдинг» закончил с нулевой выручкой и чистым убытком в 43 млн руб. «Стойленская нива», по собственным данным, помимо макаронного производства в Старом Осколе, объединяет несколько предприятий в Центральной России. В их числе — АО «Комбинат хлебопродуктов "Старооскольский"» и АО «Курский комбинат хлебопродуктов».

В декабре 2024 года аналогичным образом поменялась структура учредителей курского производителя подшипников ООО «АПЗ-20».

Алина Морозова, Анна Швечикова