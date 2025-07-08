В Кинеле многодетным предоставили земли под ИЖС в санитарной зоне

Межрайонная прокуратура выявила нарушения земельного законодательства в Кинеле. В 2020 году местная администрация предоставила многодетной семье участок для строительства дома, но он находился в санитарно-защитной зоне, и возвести на его территории ничего было нельзя. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурор подал в суд иск и потребовал от местных властей вернуть участок муниципалитету и предоставить семье новый, соответствующий законодательству. Суд удовлетворил заявление и обязал администрацию выдать семье подходящие земли бесплатно.

Решение не вступило в силу.

Георгий Портнов