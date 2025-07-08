В Пензенской области в продуктах выявили токсичные металлы и остатки лекарств

Россельхознадзор выявил ряд нарушений в ходе проверки продуктов питания в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала этого года специалисты отобрали и направили на лабораторные исследования 220 проб различных продуктов животного происхождения. В итоге нарушения требований технических регламентов Таможенного союза по показателям качества и безопасности обнаружили в 24 пробах.

Как выяснилось, 20 случаев нарушений связаны с фальсификацией молочной продукции. Кроме того, специалисты выявили в продуктах следы лекарственных препаратов, токсичных металлов и несоответствие гистологическому составу. Пять положительных результатов обнаружили в продукции, поставляемой в социально значимые учреждения Пензенской области.

Павел Фролов