Нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на 0,5 млн рублей за коррупцию

Алкогольную компанию оштрафовали на 0,5 млн руб. по административной статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Название организации в прокуратуре Нижегородской области не уточнили.

Установлено, что с ноября 2015 по октябрь 2022 года учредитель организации передал начальнику отдела информтехнологий и защиты информации межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу 150 тыс. рублей. Деньги предназначались за получение информации из ЕГАИС во избежание привлечения компании к административной ответственности.

Как писал «Ъ-Приволжье», самого сотрудника Росалкогольрегулирования приговорили к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу 10 млн руб. за взятки от коммерческих организаций, занимающихся производством и оптовой торговлей алкоголем. Общая сумма взяток превысила 1,5 млн руб.

Галина Шамберина