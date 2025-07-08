В дни экономического форума в Чебоксарах провели транзакции на 325 млн рублей

В дни Чебоксарского экономического форума 26 и 27 июня в торгово-сервисных точках «Сбербанка» было проведено 940 тыс. транзакций на общую сумму более 325 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе отделения банка в Чувашии.

По данным «Сбербанка», сумма транзакций превышает среднее значение трат в день на 28,2 млн руб. Число банковских операций в дни форума выросло на 55 тыс. единиц.

Большой рост транзакций отмечается в сегменте «Кафе и рестораны», где было совершено более 360 тыс. транзакций на общую сумму почти 140 млн руб.

Вице-премьер Правительства Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что рост транзакций продемонстрировал, как мероприятия стимулируют локальный бизнес.

Диана Соловьёва