Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы

Президент Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь иностранные граждане, проходящие службу в вооруженных силах (ВС) России, смогут выполнять задачи не только во время чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, указ внес изменения в порядок увольнения военнослужащих. Те, кто служит по контракту и имеет несколько оснований для увольнения, смогут выбрать одно из них. Исключение составляют случаи с особым основанием для увольнения — теперь туда включено и внесение в реестр иностранных агентов. В таких случаях военнослужащие не смогут выбирать причину для увольнения.

Накануне глава государства подписал закон о службе в ВС России лиц без гражданства. Изменение касается тех, у кого нет гражданства РФ и нет доказательства наличия гражданства другой страны. Теперь лица с таким статусом смогут служить по контракту в российских вооруженных силах.