Дело педагога из Кизнера о регулярных изнасилованиях учениц направлено в суд

Педагог из Кизнера обвинен в регулярных изнасилованиях несовершеннолетних учениц, сношениях с ними без насилия и вовлечении их в регулярное распитие алкоголя, сообщили в прокуратуре Удмуртии. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

Следствие считает, что в 2021-2024 годах фигурант в Кизнере и Ижевске насиловал и совершал действия сексуального характера над ученицами, которым на момент совершения преступлений исполнителось 12, 15 и 17 лет. Педагогу также вменяют развратные действия и половые сношения с двумя из указанных подростков без применения насилия.

Кроме того, по данным следствия, учитель вовлекал трех несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Это происходило в 2022-2025 годах. Всего потерпевшими по делу проходят четыре человека. Обвиняемый содержится под стражей.

Согласно заключению судебной экспертизы, у фигуранта обнаруживается «не исключающее вменяемости психическое расстройство в виде сексуального предпочтения в форме гетеросексуальной эфебофилии».

Фигуранту вменяют ряд статей, включая изнасилование несовершеннолетних, насильственные и развратные действия, половое сношение и вовлечение в употребление алкоголя (ст. 131, ст. 132, ст, 134, ст. 135, ст. 151 УК). За указанные преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою вину педагог не признал.

Он отправлен в СИЗО. Подсудимый вину на признал, потерпевшими признано четыре лица. Ему грозит до 20 лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.