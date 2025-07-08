Средние зарплаты в сфере маркетплейсов Челябинской области выросли на 36%

Средние зарплатные предложения в сфере логистики маркетплейсов в Челябинской области весной 2025 года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщают аналитики сервиса «Авито Работа» на основе исследования рынка труда.

Ссредняя зарплата в этом сегменте достигла 127,4 тыс. руб. в месяц. Наибольший рост продемонстрировали позиции, критичные для операционной деятельности. Лидерами стали комплектовщики: их средние зарплатные предложения выросли на 42%, достигнув 149,7 тыс. руб. в месяц. Эти сотрудники отвечают за сбор товаров по заказам и подготовку к отправке. На втором месте по темпам роста (+33%) оказались сотрудники склада со средней зарплатой 86,8 тыс. руб. в месяц; в их обязанности входит прием, хранение, учет товара, поддержание порядка и погрузочно-разгрузочные работы. Замыкают тройку лидеров курьеры, чьи зарплатные предложения увеличились на 19%, до 122 тыс. руб. ежемесячно.

Эксперты связывают резкий рост зарплат с острым дефицитом кадров и бумом онлайн-торговли.

Татьяна Андреева