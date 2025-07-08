Челябинская область вошла в топ-10 регионов по спросу на аренду загородного жилья

В июне 2025 года Челябинская область заняла седьмое место в десятке российских регионов-лидеров по количеству бронирований загородного жилья для краткосрочной аренды, показав рост спроса на 118% по сравнению с июнем 2024 года. Такие данные итогов июня представили эксперты сервиса «Авито Путешествия».

Аналитики зафиксировали значительный общероссийский рост интереса к загородному отдыху: количество бронирований посуточной аренды домов и коттеджей в июне 2025 года увеличилось в 2,1 раза год к году. Самыми востребованными направлениями для такого отдыха стали Карелия и Краснодарский край (по 11% от всех бронирований), за ними следовали Республика Алтай, Крым, Ленинградская и Московская области (по 5%). Наиболее заметный рост бронирований загородного жилья наблюдался в Крыму (в 3,1 раза), Нижегородской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Татарстане (в 2,6 раза), Псковской и Новгородской областях, а также Адыгее (в 2,4 раза).

Одновременно предложение загородных объектов в России выросло на 36%, причем в Челябинской области этот рост составил значительные +50%. Среди лидеров по спросу наибольший прирост предложения зафиксирован в Карачаево-Черкесии (+63%), Татарстане (+60%), Ленинградской области, Адыгее, а также Московской области (+49%).

Средняя цена аренды загородного объекта среди популярных регионов варьировалась: самая доступная была в Бурятии (5 тыс. руб.), Крыму (5,7 тыс. руб.), Ростовской области (6,2 тыс. руб.), а самая высокая – в Московской (13,5 тыс. руб.) и Ленинградской (11,5 тыс. руб.) областях.

Татьяна Андреева