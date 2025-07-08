Голикова: число женщин репродуктивного возраста снизится к 2046 году до 27 млн

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число женщин репродуктивного возраста в России уменьшится к 2046 году до 27 млн. По ее словам, Россия «живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения».

«Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 миллионов. Сейчас это 34 миллиона»,— сказала вице-премьер на заседании КПРФ (цитата по «РИА Новости»).

По данным госпожи Голиковой, группа населения в возрасте 20-29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 млн человек и увеличится только к 2038 году — до 9,38 млн.

Первая концепция демографической политики готовилась в 2006 году. На тот момент число женщин репродуктивного возраста оценивалось в 39,4 млн. К 2013 году численность снизилась на 8,2%, а к 2024 году — еще на 5,4% — до 34,2 млн женщин, следует из стратегии действий по реализации демографической политики. Ее правительство утвердило в марте 2025 года. В документе также представлен прогноз Росстата, согласно которому рост числа женщин в возрасте 20-29 лет (на них приходится 44% всех рожденных детей) начнется только после 2026 года.

Полина Мотызлевская