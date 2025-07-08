На пункте пропуска в Курганской области запретили ввоз 40 т арбузов

В Курганской области на границе с Казахстаном не пропустили к ввозу две партии арбузов общим весом 40 т. Причиной стали неверные сведения в документах, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Фуры с арбузами остановили 7 июля на автомобильном пункте пропуска «Петухово». Продукция направлялась в Челябинск. Во время проверки документов инспекторы нашли ошибку в фитосанитарных сертификатах, в которых неправильно указан пункт пропуска. В них сообщалось, что транспорт должен был проехать через пункт «Бугристое» в Челябинской области.

Фитосанитарные сертификаты признали недействительными. Транспорт с арбузами вернули в Казахстан. Перевозчикам грозит административная ответственность в виде штрафа от 300 до 20 тыс. руб.

Еще одну партию арбузов общим весом 20 т не допустили к ввозу в Курганской области 6 июля. Фура следовала в Алтайский край. Арбузы перевозились на соломенной подстилке, на которую также необходим фитосанитарный сертификат. У перевозчика этого документа не было.

Ольга Воробьева