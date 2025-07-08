Самые высокие зарплаты в Челябинске предлагают врачам и управляющим магазинами

В Челябинске в июле больше всего готовы платить врачам-урологам. Средняя предлагаемая зарплата — 150 тыс. руб. На втором месте вакансия заместителя директора гипермаркета, средняя зарплата — от 122 тыс. руб. На третьем месте предложения для водителей самосвала, средняя заработная плата — 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба SuperJob.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Челябинске самой высокооплачиваемой работой месяца является врач. Вакансии для водителей с зарплатами выше 150 тыс. руб. в месяц популярны в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Омске и Новосибирске. Квалифицированных рабочих с заработной платой свыше 150 тыс. руб. в месяц ищут в Москве и Краснодаре.

В топ Москвы среди высокооплачиваемых профессий попала вакансия координатора направления бюджетирования, в Санкт-Петербурге – руководителя филиала, в Воронеже – главного агронома.

Степан Смирнов