Почти 3 млн рублей отдал мошеннику нижегородец при покупке машины в интернете

В Нижнем Новгороде мошенник похитил 2,9 млн руб. у 52-летнего механика, который хотел купить в интернете машину, ввезенную из-за границы. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Потерпевший рассказал полиции, что неизвестный написал ему в мессенджере, представился сотрудником компании, торгующей транспортом, и под предлогом продажи автомобиля убедил отправить ему личные сбережения. После этого лжепродавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

Елена Ковалева