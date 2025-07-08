Во время ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал 1,6 млрд попыток доступа к опасным интернет-ресурсам

Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности) с 23 мая по 23 июня 2025 года предотвратила 1,6 млрд попыток доступа к вредоносным веб-ресурсам, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные получены по итогам анализа входящего и исходящего трафика в единой сети передачи данных (ЕСПД), развернутой во всех российских образовательных учреждениях, реализующих программы общего и среднего профессионального образования.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

В рейтинге по количеству попыток доступа к запрещенным и вредоносным ресурсам лидируют школы Центрального федерального округа (заблокировано 620,5 млн запросов), далее следуют Сибирь (197,6 млн), Поволжье (180,5 млн), Урал (120 млн), Дальний Восток (117,6 млн), Северо-Западный округ (85 млн). В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в совокупности ограничили почти 213,6 млн запросов. За блокировку вредоносных ресурсов в ЕСПД отвечает SWG-система Solar webProxy.

По данным социологического исследования, проведенного агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика» совместно с ГК «Солар», более половины опрошенных детей (56%) сталкивались в мобильном и домашнем интернете с запрещенным контентом, а 76% поделились увиденным с другими. При этом что такое кибербезопасность, не знает 48% детей.

Эксперты Solar webProxy проанализировали запросы с личных устройств пользователей в школьных Wi-Fi-сетях, в том числе и с помощью VPN, а также компьютеров, подключенных к ЕСПД. по количеству обращений. В лидерах среди запрещенных категорий оказались шпионское ПО, социальные сети, веб-реклама, мошеннические онлайн-казино и букмекерские ресурсы, фишинговые сайты для кражи банковских и персональных данных, а также и ресурсы 18+.

По оценке экспертов Solar webProxy, популярность у детей набирают анонимные прокси и VPN-сервисы, которые зачастую становятся воротами для установки вредоносного ПО и кражи персональных данных. Для их продвижения злоумышленники используют персонализированные рекламные сообщения, сгенерированные с помощью ИИ, а также методы «отравления» поисковой выдачи и малвертайзинг1. Аналитика экспертов Solar webProxy подтверждает данные Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, который выявил рост числа кибератак на образовательные организации на 218% в первом квартале 2025 года относительно того же периода 2024 года. Основным инструментом хакеров стал фишинг.

Директор Центра информационно-телекоммуникационных технологий и защиты информации ФИЦТО Олег Денисенко отметил, что рост числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ-2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации стали одной из ключевых мишеней для киберпреступников, активность которых коррелируется с графиками проведения мероприятий в сфере образования.

Олег Денисенко, директор Центра информационно-телекоммуникационных технологий и защиты информации ФИЦТО:

«Особую тревогу вызывает активное использование злоумышленниками современных технологий, включая ИИ-генерацию персонализированных фишинговых атак и методы малвертайзинга. Преступники искусно “эксплуатируют” психологические особенности подростков, маскируя угрозы под игровые приложения, VPN-сервисы и образовательные ресурсы. Как показывает практика, традиционные методы защиты становятся менее эффективными против таких целевых атак. Защита российского цифрового пространства требует комплексного подхода, сочетающего технологические решения, просветительскую работу и нормативное регулирование. Только совместными усилиями можно эффективно противостоять современным киберугрозам».

Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар»:

«Период сдачи ЕГЭ стал рекордным по количеству вредоносных ресурсов, которые мы заблокировали в российских школах в этом году. Безусловно, одной из целей злоумышленников была попытка сорвать ЕГЭ, заблокировав доступ к ресурсам и цифровым сервисам. Преступники используют любые возможности, чтобы ввести в заблуждение ребенка, поэтому мы рекомендуем регулярно проводить занятия по киберграмотности, устанавливать на устройства антивирусное ПО и пакеты сетевой защиты».

Solar webProxy — это полностью отечественное решение класса Secure Web Gateway (SWG), которое поддерживает механизм глубокого анализа трафика приложений DPI, обеспечивает высокую производительность фильтрации трафика, в том числе на базе фидов от Центра исследований киберугроз Solar 4RAYS. Решение поддерживает работу во всех операционных системах, включая российские Astra Linux и РЕД ОС. Важным элементом для выявления категорий вредоносных ресурсов является встроенный в Solar webProxy веб-категоризатор, который распознает содержимое веб-ресурсов на базе 100 языков по 73 категориям контента. Solar webProxy сертифицирован ФСТЭК и входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.

** * Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — предоставление услуг и сервисов в области информационной безопасности, разработка собственных ИБ-продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 1 000 крупнейших компаний России. Компания работает в направлениях безопасной разработки программного обеспечения, управления доступом, защиты корпоративных данных, детектирования хакерских атак и угроз, что позволяет закрывать максимум потребностей заказчиков. Группа компаний предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. По данным независимых аналитиков, «Солар» входит в топ-5 европейских и топ-15 мировых сервис-провайдеров по объему бизнеса. Работа Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. Также ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Для поддержки молодых технологичных проектов и насыщения рынка технологиями созданы венчурный фонд Solar Ventures и программа CyberStage. «Солар» реализует образовательные и просветительские проекты, направленные на повышение цифровой грамотности населения. Под защитой «Солара» находятся крупнейшие государственные информационные системы, а также экономические и общественно-политические события в России, в том числе международного уровня. Штат компании — около 2 500 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

*** ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане