Windows 11 стала самой популярной настольной операционной системой в мире

Windows 11 впервые обогнала Windows 10 по глобальной доле рынка настольных операционных систем. Согласно данным StatCounter, по состоянию на июль 2025 года ей принадлежит 52% рынка, тогда как у Windows 10 — 44,59%. Это произошло менее чем за четыре месяца до завершения официальной поддержки Windows 10, назначенной на 14 октября 2025 года.

Несмотря на то что Windows 11 была представлена еще в 2021 году, ее распространение шло заметно медленнее, чем у предшественницы. На достижение отметки 400 млн установок Windows 10 потребовался год, тогда как Windows 11 достигла этого уровня лишь за два. Причиной стала повышенная планка системных требований: ОС не поддерживает множество устройств с устаревшими процессорами и несертифицированными компонентами безопасности.

Microsoft продолжает стимулировать пользователей к переходу на новую систему, предлагая как бесплатные обновления, так и платные опции, однако не забывает и о пользователях Windows 10. При активации облачного резервного копирования через OneDrive пользователи смогут получить дополнительный год обновлений Windows 10 без оплаты, в противном случае за поддержку придется заплатить $30. В России, однако, переход проходит медленно: по данным StatCounter, Windows 11 установлена лишь на 19,53% устройств, тогда как Windows 10 — на 73,98%.