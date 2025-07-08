Нижегородские власти и «Новиком» договорились о льготных кредитах промышленникам

Правительство Нижегородской области и банк «Новиком» (входит в госкорпорацию «Ростех») намерены сотрудничать в сфере поддержки промышленности региона. Соглашение было подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге, сообщили в нижегородском правительстве 8 июля.

Подписи поставили замгубернатора Андрей Саносян и зампредседателя правления банка Алексей Кузнецов. В числе направлений сотрудничества — льготное кредитование, а также консультации предприятий по получению мер господдержки.

По словам Андрея Саносяна, партнерские отношения с финансовыми организациями помогают привлекать средства для реализации проектов, в том числе играющих ключевую роль в обеспечении технологического развития России.

Галина Шамберина