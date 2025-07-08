Под Пензой под суд пойдет экс-глава Бессоновского района за махинации с землей

Бессоновский районный суд Пензенской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, с апреля по сентябрь прошлого года фигурант подписал постановления об изменении вида использования четырех земельных участков, каждый из которых имеет площадь около 1 тыс. кв. м. В дальнейшем за счет этого при помощи доверенного лица участки были поделены на восемь частей и приобретены без торгов.

Причиненный бюджету района ущерб оценили на сумму свыше 1,6 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение, на участки наложен арест.

Павел Фролов