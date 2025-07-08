Приставы закрыли банкетный зал, в котором отравились посетители

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали банкетный зал «ВАЙТ ХОЛЛ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сразу же после возбуждения исполнительного производства приставы приехали в банкетный зал, расположенный на ул. Монастырской, д. 2. В ходе проведения исполнительных действий входные двери были опечатаны. Руководство юридического лица предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и решения суда. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.

Роспотребнадзор проверил работу банкетного зала после того, как после посещения заведения 21 житель города обратился к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Специалисты установили, что общество привлекало к работе не оформленный в ООО персонал, а также официантов, не прошедших профессиональную гигиеническую подготовку. Кроме того, в заведении не проводились ежедневные влажные уборки, а для дезинфекции использовался спирт неизвестного происхождения.

4 июля работа ООО «Вайт Холл» решением Ленинского суда Перми была приостановлена на 90 суток.