В Челябинске суд рассмотрит дело обвиняемого в коррупции экс-инженера МУП «ПОВВ»

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 64-летнего бывшего инженера по надзору за строительством отдела производственно-технической службы муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Уголовное дело, по данным прокуратуры Челябинской области, связано со строительством торгово-развлекательного комплекса по улице Академика Макеева. Следствие установило, что с 7 марта по 29 апреля этого года инженер через посредника получил взятку от подрядчика, проводившего в здании сети водоснабжения. Взамен он обещал не сообщать о выявленных недостатках в ходе строительства, принять строительно-монтажные работы, а также не обязывать компанию раскопать и предоставить доступ к проложенным сетям водоснабжения, что необходимо для проверки, считает следствие. По версии СК, инженер МУП «ПОВВ» также безосновательно подписал необходимые акты для заключения договоров, после чего через посредника потребовал от подрядчика деньги.

Директор подрядной организации обратился в полицию. Инженера по надзору за строительством задержали днем 5 мая текущего года с поличным, сразу же после получения им взятки через посредника на сумму 50 тыс. руб. Деньги были изъяты. В ходе следствия у фигуранта также арестовали автомобиль.

Расследование уголовного дела в отношении посредника продолжается.

Ольга Воробьева