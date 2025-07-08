Жителю Челябинской области дали 5,5 лет колонии за призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ задержали местного жителя в феврале этого года. Суд и следствие установили, что южноуралец, являясь крайним сторонником запрещенной в России террористической организации, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в интернете информационные материалы, а именно комментарии с призывами к терроризму и посягательству на жизнь представителей государственной власти.

Уголовное дело возбудили и расследовал следственный орган УФСБ. Приговор в законную силу не вступил.