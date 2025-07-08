В Ижевском зоопарке открыты вольеры для краснокнижных зубров

В Ижевском зоопарке открыты вольеры, где будут содержаться краснокнижные зубры, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Животные прибыли из Белоруссии в апреле. Они прошли карантин и будут перемещены на экспозицию в вольер.

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Заместитель председателя правительства республики Роман Габдрахманов рассказал, что сотрудники зоопарка изучили особенности зубров и их содержания, условия ветеринарного сопровождения и составы кормов. Чиновник считает, что нахождение этих животных в зоопарке поднимет у местных жителей и гостей учреждения уровень осведомленности об экологии и биоразнообразии.

Напомним, в Государственном зоопарке Удмуртии содержится около 240 видов редких и исчезающих животных. Многие из них занесены в Красную книгу. Зубр — последний представитель диких быков в Европе. В начале 20-го века от всего вида осталось только 12 особей. Современные зубры являются их потомками.