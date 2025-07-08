В Самарской области вынесли приговор водителю, допустившему ДТП, в котором погибли дети

Суд признал виновным 27-летнего жителя Самары по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, 28 сентября 2024 года водитель автомобиля Skoda Octavia двигался по автодороге Урал–Исаклы–Шентала в Шенталинском районе. В нарушение правил дорожного движения он «выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Karoq». В результате ДТП погибли двухмесячная дочь подсудимого и 9-летняя пассажирка автомашины Skoda Karoq. Еще 5 человек, включая 10-летнего ребенка, получили тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил жителю Самары наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года и шесть месяцев.

Руфия Кутляева