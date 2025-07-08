Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело об организации притонов в регионах страны

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении преступной группировки, в которую входил 21 человек в возрасте от 24 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия в преступлении их обвиняют в создании криминального сообщества, руководстве и участии в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), организации занятия проституцией, в том числе с применением насилия и с угрозой его применения, содержании притонов и систематическом предоставлении помещений для этого (чч. 1, 2 ст. 241 УК РФ), а также вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ).

Как полагает следствие, фигурант уголовного дела создал преступное сообщество для занятия проституцией в Башкирии и Татарстане, Московской области и других регионах страны, в которое вовлек 20 человек для работы управляющими, диспетчерами, водителями. Стоимость услуг в арендованных квартирах составляла от 2 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

С 2019 по 2023 годы в преступную деятельность вовлекли семь девушек, двух из них организатор принуждал к занятию проституцией угрозами и насилием.

Майя Иванова