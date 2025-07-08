Спасатели продолжают работать на месте взрыва газа в пятиэтажке в Ершове

Мероприятия по разбору разрушенных конструкций многоквартирного дома № 11 по ул. Космонавтов в Ершове Саратовской области продолжаются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Управления региональной безопасности регионального правительства Юрий Юрин.

Ранее в указанном доме произошел пожар и частичное обрушение кровли из-за взрыва бытового газа на пятом этаже. По данному факту следствие начало расследование по статье 238 УК РФ, касающейся оказания небезопасных услуг.

По словам Юрия Юрина, специалисты областной службы спасения с использованием крана снимают плиты перекрытий поврежденного дома. Он отметил, что работу осложняет риск обрушения неустойчивых конструкций.

Павел Фролов