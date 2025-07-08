Восемь автомобилей загорелись на севере Москвы

На Бескудниковском бульваре в Москве произошло возгорание восьми автомобилей, сообщила столичная МЧС. Автомобили вспыхнули во дворе жилого дома. Пожар потушили на площади 40 кв. м.

По данным спасательной службы, пострадавших на месте возгорания нет. В тушении участвовали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Как пишет Telegram-канал «Вести. Дежурная часть», пожар произошел при взрыве одного из автомобилей на стоянке. После этого огонь перекинулся на рядом стоящие машины.