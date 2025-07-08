Экс-замруководителя СУ СКР по УР Максим Козлов возглавил кировское управление

Бывший заместитель руководителя СУ СКР по Удмуртии, полковник юстиции Максим Козлов назначен исполняющим обязанности главы кировского управления СКР, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Максим Козлов родился в Удмуртии в 1983 году, получил высшее юридическое образование в Удмуртском государственном университете. В 2012-2020 годах он возглавлял второй отдел по расследованию особо важных дел в СУ СКР по Удмуртии. В марте 2020 года был назначен на должность замруководителя регионального ведомства. По данным «Ъ-Волга», в августе 2024 года Максим Козлов стал исполняющим обязанности главы СУ СКР по Самарской области.