В Тольятти кадастрового инженера обвинили в подделке документов

В Автозаводский районный суд направлено уголовное дело 54-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 2 ст. 170.2 УК РФ «Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план, причинившее ущерб в особо крупном размере» и п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка предоставляющего права официального документа в целях его использования и сокрытия другого преступления», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, кадастровый инженер в 2023 году сфальсифицировала документы, на основании которых внесла недостоверные сведения в технический паспорт объекта, увеличив его площадь более чем на 2100 кв. м и отобразив несуществующие наземные конструкции.

Документы женщина передала заказчику, который направил их в регистрирующий орган для постановки объекта на государственный кадастровый учет.

«Внесенные в ЕГРН сведения об увеличении площади объекта якобы в результате выявленной ошибки нарушили права двух пользователей земельного участка»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев