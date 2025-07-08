С улиц и из дворов Тольятти эвакуировали 70 автомобилей-«подснежников»
В Тольятти проводится комплекс мероприятий, направленных на очистку магистральных дорог, внутриквартальных и придомовых территорий от брошенных транспортных средств. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Более 70 бесхозных автомобилей с улиц Тольятти уже вывезено за последние месяцы. На очереди ещё порядка 200 единиц.
«Во-первых, подобные машины могут нести угрозу антитеррористической защищенности наших жителей. Во-вторых, они создают помехи для работы дорожной и коммунальной техники»,— заявил господин Сухих.
Глава города заверил, что все автомобили-«подснежники» находятся у властей на карандаше. Контролировать ситуацию поручено заместителю главы Евгению Скрипкареву и главам районов.