С улиц и из дворов Тольятти эвакуировали 70 автомобилей-«подснежников»

В Тольятти проводится комплекс мероприятий, направленных на очистку магистральных дорог, внутриквартальных и придомовых территорий от брошенных транспортных средств. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более 70 бесхозных автомобилей с улиц Тольятти уже вывезено за последние месяцы. На очереди ещё порядка 200 единиц.

«Во-первых, подобные машины могут нести угрозу антитеррористической защищенности наших жителей. Во-вторых, они создают помехи для работы дорожной и коммунальной техники»,— заявил господин Сухих.

Глава города заверил, что все автомобили-«подснежники» находятся у властей на карандаше. Контролировать ситуацию поручено заместителю главы Евгению Скрипкареву и главам районов.

Алексей Алексеев