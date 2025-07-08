В Ярославле могут ужесточить штраф за незаконные граффити

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил подготовить обращение в областное правительство с предложением повысить штрафы за незаконные граффити. Вопрос был поднят на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Руководитель управления контроля ЖКХ мэрии Ярославля Сергей Пенкин рассказал, что за полгода административные комиссии города наложили штрафов на общую сумму 6,4 млн руб. на лица и организации, осуществляющих расклейку объявлений в непредназначенных для этого местах. При этом поступило в бюджет 1,6 млн руб.

На собственников зданий, которые не очистили вовремя фасад от граффити, наложены штрафы на общую сумму 5,2 млн руб., в бюджет поступило 3 млн руб. Отвечая на вопрос мэра, господин Пенкин сказал о необходимости увеличения штрафов за незаконные граффити и расклейку объявлений.

«Административный штраф применяется единый: если правонарушитель повесил объявление или нанес граффити на какой-либо объект, штраф составляет 3 тыс. руб. В данном случае эту статью желательно пересмотреть, потому что восстановление объекта требует более серьезных затрат»,— сказал господин Пенкин.

Алла Чижова