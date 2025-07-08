В Самаре расследуют нападение бездомных собак на местную жительницу

В Самаре возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на женщину в Советском районе. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Инцидент был зафиксирован благодаря публикациям в СМИ. Авторы сообщений утверждают, что пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Олейника начато расследование по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Следствие выясняет обстоятельства инцидента. Оно намерено оценить действия или бездействие лиц, ответственных за отлов бездомных животных в городе.

Георгий Портнов