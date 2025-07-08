В Оренбуржье суд обязал администрацию Медногорска привести в порядок площадки для сбора мусора

Суд удовлетворил требование прокурора Медногорска к органу местного самоуправления отремонтировать контейнерные площадки и ликвидировать несанкционированные свалки отходов. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Малых Фото: Ярослав Малых

По информации ведомства, прокуратура Медногорска во время проверки выявила, что контейнерные площадки на ул. Гайдара, Горняков, Моторной, Советской, Сортировочной, Юбилейной и Южной находятся в ненадлежащем техническом состоянии. Ограждение частично разрушено или вовсе отсутствует, нет специального бетонного основания. Из-за этого вокруг мусорных баков образовались стихийные свалки. Местная администрация мер для устранения недостатков не предпринимает.

Прокуратура контролирует ход исполнения решения суда.

Руфия Кутляева