В Ярославле экс-сотрудник МЧС арестован по обвинению во взятке

В Ярославле арестован бывший заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Алексей Пузына. Об этом сообщает Yarnews.

Дзержинский районный суд города избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в получении взятки. В июне 2025 года решение было дважды обжаловано, но областной суд оставил его без изменений.

Алексей Пузына с 2022 по 2023 год занимал должность заместителя главного государственного инспектора Ярославской области по пожарному надзору. Затем был заместителем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы в ярославском управлении МЧС.

По данным портала, следствие подозревает Алексея Пузыну в получении денег за непроведение проверок в торговых центрах при срабатывании пожарной сигнализации.

Антон Голицын