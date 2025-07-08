«Европа что-то задумала»

Владимир Зеленский анонсировал новую встречу «коалиции желающих». Предположительно, она состоится на полях конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля. Одновременно в СМИ появилась информации о грядущей замене украинского посла в США Оксаны Маркаровой. Причина — недовольство республиканской администрации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа и Киев продолжают борьбу за расположение Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В Риме в ближайшие дни пройдет новый саммит «коалиции желающих». По крайней мере, об этом сообщил президент Украины по итогам разговора с британским премьером Киром Стармером. Нужно все-таки напомнить о том, что этот формат появился сразу после памятного февральского скандала в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Инициатором данных встреч выступил все тот же Стармер при поддержке Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров. Все это для того, чтобы подставить плечо Украине в свете реальной перспективы отказа Америки от дальнейшей поддержки Киева.

Действительно, тогда Белый дом начал активный диалог с Москвой. Вплотную заговорили о восстановлении отношений, обсуждали совместные проекты. Вроде бы еще чуть-чуть, но нет, пока не получается. Собственно, Европа делала, можно сказать, во многом воинственные заявления, в том числе о возможности разместить на территории Украины объединенный военный контингент. Однако после некоторых острых дискуссий партнеры так ни к чему и не пришли. В итоге «коалиция желающих» фактически прекратила активную деятельность.

Впрочем, Зеленский не без помощи союзников сумел помириться с Трампом. Кроме того, на сцене появился новый серьезный игрок — канцлер Германии Фридрих Мерц. Наконец, премьер Италии Джорджа Мелони не прочь взять на себя определенную инициативу. Между тем главная интрига у нас одна и та же — это дальнейшие действия 47-го президента Соединенных Штатов. Сейчас он вплотную занят Ближним Востоком, однако вопрос с оружием для Украины так и остается подвешенным. Как известно, поставки были заморожены. Трамп заверил, что продолжит поддерживать Украину, но ясность в этом вопросе на сегодня отсутствует.

Тем временем активно обсуждается возможная замена украинского посла в США Оксаны Маркаровой. Республиканцы очень недовольны ее ориентацией на администрацию Джо Байдена. Видимо, Госдепартаменту непросто найти с ней общий язык. Судя по всему, Вашингтон требует от офиса Зеленского и других кадровых решений. Это для Киева вопрос сложный и очень болезненный. Как бы то ни было, скорее всего, «коалиция желающих» будет в той или иной степени переформатирована. Очень может быть, что Трампу предложат ее возглавить или представят план закупки вооружений для украинского союзника. Возможно, и то и другое.

Однако явно Европа что-то такое задумала, о чем пока говорить не хочет. В общем и целом, начиная с февраля, страны-лидеры ЕС проводят спецоперацию по нормализации отношений с новой американской администрацией. Определенные успехи достигнуты. Россия, со своей стороны, продолжает считать нынешнего главу Белого дома мужественным человеком, который хочет завершить украинский конфликт. В принципе, все так и есть, здесь ничего не изменилось. Вопрос только в том, на каких условиях его завершить. С этим пока определенной ясности нет.

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Дмитрий Дризе