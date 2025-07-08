В Саратове возбудили дело по факту ущерба почвам «Кумысной поляны» на 10 млн

В Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение на территории памятника природы «Кумысная поляна» в результате незаконного сброса сточных вод. Площадь загрязнения составила свыше 500 кв. м.

Специалисты провели исследования и выявили в пробах почвы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по фосфору, сульфатам и хлориду иона. Причиненный окружающей среде ущерб оценили в 10 млн руб.

Павел Фролов