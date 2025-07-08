В Нижнем Тагиле утонул автомобиль, три человека погибли
Три человека погибли в ДТП с падением автомобиля в воду в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на проспекте Ленина, они были местными жителями. Авария произошло в ночь на 8 июля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: ГИБДД Свердловской области
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lexus въехал в ограждение, после чего машина упала в воду. Погибли 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки.
На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
Ранее в Екатеринбурге в Октябрьском районе на 9 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) столкнулись два автомобиля и автобус. В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в автомобилях.