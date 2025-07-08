В Нижнем Тагиле утонул автомобиль, три человека погибли

Три человека погибли в ДТП с падением автомобиля в воду в Нижнем Тагиле (Свердловская область) на проспекте Ленина, они были местными жителями. Авария произошло в ночь на 8 июля, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Lexus въехал в ограждение, после чего машина упала в воду. Погибли 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Ранее в Екатеринбурге в Октябрьском районе на 9 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) столкнулись два автомобиля и автобус. В ДТП пострадали четыре человека, которые находились в автомобилях.

Ирина Пичурина