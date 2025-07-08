В Самарской области чиновники проиграли суд семье, претендующей на жилье

Вступило в силу решение суда о восстановлении семьи из Самарской области в списке получателей жилья в Шигонском районе. Постановление вынес облсуд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что семья числилась в списке получателей жилья по госпрограмме, но была исключена из него после покупки квартиры, так как ее жилищные условия стали соответствовать нормам. Семья не согласилась с этим и обратилась с иском в суд.

Заявление было удовлетворено. Шигонский районный суд признал решение администрации незаконным и обязал восстановить семью в списке получателей жилья. Инстанция установила, что квартира истца была куплена на средства целевых кредитов для получения социальной выплаты, причем стоимость жилья значительно превышала размер социальной выплаты, а это не учла местная администрация.

Чиновники пытались оспорить это решение и подали апелляционную жалобу. Но Самарский областной суд отклонил ее и оставил постановление первой инстанции без изменений.

Георгий Портнов