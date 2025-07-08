В Казани задержали двух подозреваемых в серии краж мобильных телефонов из торгового центра на проспекте Победы. Общий ущерб составил около 300 тыс. руб. за 17 похищенных смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержали двоих подозреваемых в краже 17 смартфонов на 300 тысяч рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Казани задержали двоих подозреваемых в краже 17 смартфонов на 300 тысяч рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержание произошло после срабатывания тревожной сигнализации в торговом центре. Подозреваемые в последний раз похитили два смартфона на сумму более 64 тыс. руб.

По данным представителей торгового центра, эти же лица за последнюю неделю несколько раз посещали магазин и выносили неоплаченные телефоны. Кражи были установлены по обнаруженным защитным боксам от телефонов и видеозаписям. На кадрах видно, как молодые люди вскрывали боксы, снимали антикражные датчики и прятали смартфоны в обуви. Подозреваемых заметили сотрудники магазина и задействовали тревожную сигнализацию.

Задержанных передали полицейским, похищенные смартфоны изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анар Зейналов