В аэропорту Казани во вторник, 8 июля, задержаны семь рейсов на вылет и десять на прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Максимальная задержка составляет 14 часов для рейса «Аэрофлота» из Антальи и почти 15 часов для рейса в Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задержаны 17 рейсов на вылет и прилет

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задержаны 17 рейсов на вылет и прилет

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Среди задержанных рейсов на вылет — самолеты в Сочи, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ош (Кыргызстан). Рейс «Аэрофлота» в Москву перенесен с 12:20 на 02:25 следующего дня, рейс «Авиакомпании Россия» в Санкт-Петербург — с 22:30 на 01:45.

На прилет задерживаются самолеты из Сочи, Москвы, Душанбе, Антальи, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Оша (Кыргызстан). Рейс «Аэрофлота» из Сочи задержан на семь часов — с 08:50 до 15:50, рейс из Антальи — с 10:50 до 01:25 следующего дня. Рейс «Авиакомпании Россия» из Санкт-Петербурга перенесен с 21:30 на 00:30.

С 5 по 7 июля в российских аэропортах наблюдался коллапс из-за атак беспилотников. По данным Росавиации, было отменено 485 рейсов, задержано 1,9 тыс. рейсов, авиакомпании оформили возврат 43 тыс. билетов. На фоне массовых задержек акции «Аэрофлота» упали на 2,7%, Utair — на 2%.

Анар Зейналов